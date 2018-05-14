В Москве четверо мужчин заблокировали безработного водителя и украли 850 тысяч рублей

Представители Главного управления МВД по Москве сообщили о разбойном нападении, совершенном группой неизвестных на безработного водителя в поселении Мосрентген на улице Адмирала Корнилова, передает агентство городских новостей «Москва» "Оперативники выяснили, что по указанному адресу четверо граждан в медицинских масках на автомобиле Daewoo Espero заблокировали путь машине Kia , которой управлял потерпевший. Злоумышленники разбили в иномарке стекло, после чего, угрожая водителю походим на пистолет предметом, открыто похитили сумку с 850 тыс. руб., после чего скрылись на своем автомобиле", — сообщили в ведомстве. Отмечается, что автомобиль был позднее найден недалеко от места происшествия. Возбуждено уголовное дело о разбое.