Ещё
В Москве четверо мужчин заблокировали безработного водителя и украли 850 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве четверо мужчин заблокировали безработного водителя и украли 850 тысяч рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Представители Главного управления МВД по Москве сообщили о разбойном нападении, совершенном группой неизвестных на безработного водителя в поселении Мосрентген на улице Адмирала Корнилова, передает агентство городских новостей «Москва».
"Оперативники выяснили, что по указанному адресу четверо граждан в медицинских масках на автомобиле Daewoo Espero заблокировали путь машине Kia, которой управлял потерпевший. Злоумышленники разбили в иномарке стекло, после чего, угрожая водителю походим на пистолет предметом, открыто похитили сумку с 850 тыс. руб., после чего скрылись на своем автомобиле", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что автомобиль был позднее найден недалеко от места происшествия. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Газета.Ru: последние новости
В Подмосковье три человека погибли в ДТП из-за животного Смертельная авария произошла на трассе Ессентуки ‐ Кисловодск Полиция Москвы начала проверку после спровоцированного нетрезвой женщиной ДТП
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ОСАГО подорожает120
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа70
Россиян предупредили о росте цен на бензин754
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
Открылось движение по путепроводу у Крымского моста29
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение