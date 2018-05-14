«Запорожец» с салоном премиум класса и «Кавказским» набором под капотом поразил жюри

Обладателем бронзовой медали стал отечественный «Запорожец», он сумел отстоять своё право быть лучшим из лучших на открытом Европейском чемпионате мира по тюнингу.

Над автомобилем трудились профессиональные тюнеры из Владикавказа.

«Запорожец» удивил жюри своим техническим состоянием, а также внешним видом. Ему удостоилось занять почётное 3-е место сразу в трёх категориях: автозвук, мультимедиа, тюнинг.

Сергей Мусаилов рассказал историю автомобиля. Как оказалось, транспорт был выброшен на свалку и был в абсолютно непригодном состоянии, но владелец автомобиля всё-таки сумел разглядеть в нём потенциал и взялся за работу основательно.

Было произведено около 1400 «операций» над автомобилем.

Необычный дизайн, техническое оснащение — это ещё не все плюсы автомобиля, удивил ещё и шикарный салон, который не уступает салону иномарки премиум класса.

На автомобиле можно отправиться смело на шашлыки, ведь ещё владелец решил внедрить в него элементы Кавказа и встроил под капот набор «Шашлычника» в который вошли: шампура, мангал и столовые приборы.