Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили с пробегом

Рынок подержанных люксовых автомобилей в России вырос на 13%. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», проанализировав объем вторичного рынка люксовых автомобилей по итогам первого квартала текущего года. Выяснилось, что за отчетный период в нашей стране было перепродано 368 премиальных легковушек. Это на 13% выше результата годичной давности (327 машин).

Самой популярной маркой среди подержанных автомобилей сегмента Luxury стал « Bentley », на долю британского автопроизводителя приходится около 36% от общего объема — это 131 перепроданный экземпляр. На втором месте располагается «Mercedes-Maybach» с показателем 118 авто или 32%. Замыкает тройку лидеров вторичного рынка люксовых машин « Maserati » — 52 автомобиля.

Как отмечают автоэксперты, около 60% подержанных люксовых машин было реализовано в Москве и Подмосковье (суммарно 213 авто). Жители Санкт-Петербурга приобрели 30 таких автомобилей, Краснодарского края — 24. По шесть люксовых машин с пробегом было куплено в Дагестане, Ставропольском крае, Воронежской и Свердловской областях. Еще в 35 российских регионах было приобретено от одного до пяти подержанных люксовых автомобилей.