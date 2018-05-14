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Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили с пробегом
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Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили с пробегом 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Рынок подержанных люксовых автомобилей в России вырос на 13%. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», проанализировав объем вторичного рынка люксовых автомобилей по итогам первого квартала текущего года. Выяснилось, что за отчетный период в нашей стране было перепродано 368 премиальных легковушек. Это на 13% выше результата годичной давности (327 машин).
Самой популярной маркой среди подержанных автомобилей сегмента Luxury стал «Bentley», на долю британского автопроизводителя приходится около 36% от общего объема — это 131 перепроданный экземпляр. На втором месте располагается «Mercedes-Maybach» с показателем 118 авто или 32%. Замыкает тройку лидеров вторичного рынка люксовых машин «Maserati» — 52 автомобиля.
Также в минувшем году новых владельцев нашли 42 автомобиля с пробегом марки «Rolls-Royce», 11 экземпляров «Lamborghini», восемь — «Ferrari» и шесть — «Aston Martin».
Как отмечают автоэксперты, около 60% подержанных люксовых машин было реализовано в Москве и Подмосковье (суммарно 213 авто). Жители Санкт-Петербурга приобрели 30 таких автомобилей, Краснодарского края — 24. По шесть люксовых машин с пробегом было куплено в Дагестане, Ставропольском крае, Воронежской и Свердловской областях. Еще в 35 российских регионах было приобретено от одного до пяти подержанных люксовых автомобилей.
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