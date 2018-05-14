Грузовик потерял управление и опрокинулся в Красноярске

Водитель грузовой машины не вписался в поворот на одном из перекрестков Красноярска, машина упала на бок. Об этом сообщил портал «Столица24».

В Сеть попали кадры, на которых видно, как грузовик не вошел в поворот и перевернулся. Авария произошла на пересечении проспекта Свободный и улицы Лесопарковая. В ДТП чуть не пострадал пешеход, водитель машины уцелел.

На место прибыла спецтехника и сотрудники ГИБДД . Тяжелый грузовик подняли с помощью крана.

Трамвай и грузовик столкнулись в Новосибирске. Грузовая машина протаранила средство общественного транспорта, из-за чего последний сошел с рельс.