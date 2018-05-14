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Грузовик потерял управление и опрокинулся в Красноярске
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Грузовик потерял управление и опрокинулся в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Лаборатория новостей
Водитель грузовой машины не вписался в поворот на одном из перекрестков Красноярска, машина упала на бок. Об этом сообщил портал «Столица24».
В Сеть попали кадры, на которых видно, как грузовик не вошел в поворот и перевернулся. Авария произошла на пересечении проспекта Свободный и улицы Лесопарковая. В ДТП чуть не пострадал пешеход, водитель машины уцелел.
На место прибыла спецтехника и сотрудники ГИБДД. Тяжелый грузовик подняли с помощью крана.
Трамвай и грузовик столкнулись в Новосибирске. Грузовая машина протаранила средство общественного транспорта, из-за чего последний сошел с рельс.
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