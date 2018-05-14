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Водитель погиб в ДТП на трассе «Кола» (фото)
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Водитель погиб в ДТП на трассе «Кола» (фото) 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
По предварительным данным, погибший водитель и был виновником аварии.
Авария произошла в воскресенье в 20:35 в Кондопожском районе на 505-м километре трассы «Кола».
По информации ГИБДД республики, 24-летний водитель автомобиля «Хендэ Соната», по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ» с полуприцепом. От полученных травм водитель автомобиля «Хендэ» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Фото — dtpptz, ГИБДД
По материалам: ptzgovorit.ru
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