Ещё
Китайская Chery запустит каршеринг на базе YouDrive
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайская Chery запустит каршеринг на базе YouDrive 

RB.ru 48 минут назад
Автопроизводители часто сотрудничают с каршеринговыми компаниями на основе продажи им парка автомобилей. Китайская Chery выбрала другой путь — здесь участвуют сразу три стороны — Chery продает своим дилерам автомобили, а они в свою очередь передают их в каршеринг-сервис YouDrive.
Chery рассчитывает на рост продаж автомобилей и поддержание лояльности дилеров, которые смогут получить за счет проекта дополнительный источник доход — плату за сдачу автомобилей в аренду. В таком случае дилеру не придется тратить собственные средства на организацию услуги каршеринга и развитие клиентской базы.
Тариф для пользователей и процент с пользователей YouDrive не раскрывает. Текущие тарифы имеют расценки от 8 до 16 рублей за минуту в зависимости от модели авто. Собеседник «Ъ» считает, что автомобили Chery будут стоить 8 рублей или ниже. Как владельцам машин дилерам полагается 85% сборов от каршеринга, остальные 15% достанутся YouDrive, указывает издание.
Московский дилер ГК «Автономия» стал первым партнером, который согласился участвовать в проекте. Он купит 50 кроссоверов TIggo 2 в комплектации Luxury (стоимость одной машины 889,9 тысячи рублей).
RB.ru: последние новости
Российские беспилотные автомобили успешно прошли испытания на подходах к Крымскому мосту Беспилотный автомобиль Waymo попал в аварию с пострадавшими «Яндекс» добавил голосового помощника «Алису» в «Навигатор»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ОСАГО подорожает120
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа70
Россиян предупредили о росте цен на бензин754
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
Открылось движение по путепроводу у Крымского моста29
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение