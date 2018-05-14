Китайская Chery запустит каршеринг на базе YouDrive

Автопроизводители часто сотрудничают с каршеринговыми компаниями на основе продажи им парка автомобилей. Китайская Chery выбрала другой путь — здесь участвуют сразу три стороны — Chery продает своим дилерам автомобили, а они в свою очередь передают их в каршеринг-сервис YouDrive.

Chery рассчитывает на рост продаж автомобилей и поддержание лояльности дилеров, которые смогут получить за счет проекта дополнительный источник доход — плату за сдачу автомобилей в аренду. В таком случае дилеру не придется тратить собственные средства на организацию услуги каршеринга и развитие клиентской базы.

Тариф для пользователей и процент с пользователей YouDrive не раскрывает. Текущие тарифы имеют расценки от 8 до 16 рублей за минуту в зависимости от модели авто. Собеседник «Ъ» считает, что автомобили Chery будут стоить 8 рублей или ниже. Как владельцам машин дилерам полагается 85% сборов от каршеринга, остальные 15% достанутся YouDrive, указывает издание.

Московский дилер ГК «Автономия» стал первым партнером, который согласился участвовать в проекте. Он купит 50 кроссоверов TIggo 2 в комплектации Luxury (стоимость одной машины 889,9 тысячи рублей).