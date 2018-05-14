В Ростовской области в ДТП погибли два человека, трое пострадали

Сегодня около 8 часов 10 минут на 10 километре автодороги «Азов-Староминская» Азовского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли и трое получили травмы. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21093» (возраст уточняется) выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Газель» под управлением водителя 1992 года рождения. В результате ДТП два пассажира автомобиля «ВАЗ-21093» (возраст уточняется) погибли, оба водителя и пассажир (возраст и в каком автомобиле находился уточняется) получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка