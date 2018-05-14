Кремниевая долина побеждает в гонке по созданию автономного транспорта

Генри Форд не изобретал автомобиль. В конце 1800-х годов мир увидел целый наплыв инноваций, продвигаемых сотнями компаний, которые боролись за быстрый, эффективный и недорогой механический транспорт. Форд позднее вышел в лидеры благодаря развитию конвейера, то есть движущейся сборочной линии. Сегодня этот сектор готов к очередному прорыву с появлением автомобилей, которые управляют сами собой. Но в отличие от первоначальной волны автомобильных инноваций, гонка за превосходство в сфере автономного транспорта сосредоточена среди нескольких корпоративных гигантов. Кто станет лидером на этот раз?

Аналитики Кремниевой долины с SingulatityHub выделяют шесть компаний, которые, по их мнению, возглавляют гонку к настоящему беспилотному автомобилю. Три из них — General Motors , Ford и Volkswagen — начинают не с нуля и являются крупными автомобильными концернами. Все, что им нужно, это просто интегрировать технологии самоуправления в уже существующий флот автомобилей массового производства. Три других — Tesla , Uber и Waymo (косвенно родственная с Google ) — новички из мира цифровых технологий Кремниевой долины, которым нужно нарастить в первую очередь производственные мощности.

Хотя невозможно отследить все стадии развития каждой из компаний, можно оценить их по инвестициям, стратегическим партнерским отношениям и официальным пресс-релизам, чтобы больше узнать о том, что происходит за кулисами. Автомобильная индустрия обычно оценивает технологии автономных автомобилей по шкале от 0 (нет автоматизации) до 5 (полная автоматизация). Давайте посмотрим, как выступает каждая из компаний, и оценим, как далеко они находятся от «пятерочки».

Volkswagen: 3 Volkswagen инвестировал в приложение для вызова такси Gett и работает с чиподелом NVIDIA над вторым пилотом — искусственным интеллектом — для своих автомобилей. В 2018 году VW Group должна запустить Audi A8, первый автомобиль массового производства, который набирает троечку по шкале, «ситуативная автоматизация движения». Это значит, что компьютер автомобиля сможет поддерживать все функции водителя, но человек должен будет готов перехватить управление в любой момент.

Ford уже продает автомобили с автопилотом 2 уровня, «частичная автоматизация вождения». Это значит, что один или более аспектов вождения управляются компьютером на основе информации об окружающей среде, например, сочетание круиз-контроля и поддержания полосы движения. Наряду с другими инвестициями, компания вложила 1 миллиард долларов в Argo AI, компанию, разрабатывающую искусственный интеллект для самоуправляемого транспорта. Помимо испытаний доставки пиццы с использованием автономного транспорта, Ford сейчас тестирует автомобили 4 уровня на общественных дорогах. 4 уровень включает функции «высокой автоматизации», когда автомобиль может полностью катиться сам, но передает управление при определенных условиях, например, при плохой погоде или на плохой дороге.

General Motors

GM также продает автомобили с 2 уровнем автоматизации, после покупки стартапа Cruise Automation в 2016 году, но теперь планирует запустить первый готовый к массовому производству автомобиль с 5 уровнем автономии, который в 2019 году будет готов ездить абсолютно самостоятельно. У Cruise AV не будет рулевого колеса или педалей, поэтому человек не сможет взять управление на себя и будет вынужден стать частью большого флота беспилотных такси, работающих в больших городах. Однако компания пока не получила разрешения на испытание автомобиля на общественных трассах.

Waymo (Google)

Основанный в 2009 году как специальный проект, Waymo отделилась от Google (хотя они оба принадлежат Alphabet) в 2016 году. Хотя компания никогда не делала, не продавала и не управляла автомобилями на коммерческой основе, ей удалось создать испытательные автомобили, которые проехали более 6 миллионов километров без водителей по состоянию на ноябрь 2017 года. Waymo тестировала свой автомобиль 5 уровня, Firefly с 2015 по 2017 год, но затем решила сосредоточиться на оборудовании, которое можно было бы устанавливать на автомобили других производителей, начиная с Chrysler Pacifica.

Toyota. Создатель приложения по вызову такси Uber испытывает автономные автомобили на улицах Питтсбурга с 2016 года, и за рулем всегда находится человек на случай сбоя. После покупки компании самоуправляемых грузовиков Otto в 2016 году за, предположительно, 680 миллионов долларов, Uber теперь расширяет свои возможности искусственного интеллекта и планирует испытать новейшие чипы NVIDIA на транспорте Otto. Также у компании есть совместные наработки с Volvo

Tesla

Первый крупный автопроизводитель из Кремниевой долины Tesla также был первым, кто представил автопилот 2 уровня в 2015 году. В следующем году она объявила, что все новые Tesla будут иметь аппаратные средства для полной автономии, что означает, что после завершения программного обеспечения его можно будет развернуть на существующих автомобилях мгновенно. Некоторые эксперты оспаривают такой подход, утверждая, что компания просто добавила объемные камеры, которые не могут быть настолько же хороши, как системы лазерных датчиков, которые используются другими производителями.

Однако компания собрала данные с сотен тысяч автомобилей, которые проехали миллионы километров по любым дорогам. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов слова Илона Маска, который обещает, что Tesla 4 уровня проедет от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка без людей в первой половине 2018 года.

Победители

Кто ведет в гонке?

На данный момент «новички» вроде Tesla, Waymo и Uber, по всей видимости, сохраняют пальму главенства. В то время как традиционные автопроизводители пытаются вывести частичную автоматизацию 3 и 4 уровня на рынок, новые компании обгоняют их, продвигая сразу полную автоматизацию 5 уровня. У Waymo пока меньше всего опыта работы с пользователями этого сегмента, но она уже может похвастать большим временем отработки технологии на публичных дорогах.

Действующие автопроизводители также сосредоточены на сложном процессе интеграции новых технологий и бизнес-моделей в свои существующие производственные цепочки, за счет скупки новых компаний. Их соперники, с другой стороны, легко сходятся с другими крупными игроками, что позволяет быстро масштабироваться.

Tesla строит свои собственные производственные мощности, но вместе с тем собирает огромное количество критически важных данных, которые позволят ей легко модернизировать свои автомобили, когда будет нужно.