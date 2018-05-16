Интернет-продажи билетов на поезда дальнего следования ОЖД в апреле выросли на 31% — 1,3 млн

Более 1,3 млн билетов на поезда дальнего следования Октябрьской железной дороги (ОЖД) продано через интернет в апреле 2018 г., что на 31% больше результата годичной давности, сообщили в пресс-службе ОЖД.

«В апреле 2018 г. пассажиры, отправляющиеся со станций Октябрьской железной дороги, оформили через интернет более 1 млн 322 тыс. билетов на поезда дальнего следования, что на 31% превышает показатели аналогичного периода 2017 г. Услугой электронной регистрации в апреле воспользовались более 882 тыс. пассажиров (плюс 27%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь-апрель 2018 г. через интернет было оформлено порядка 4 млн 350 тыс. билетов (рост составил 26% к аналогичному периоду 2017 г.). Электронной регистрацией в январе-апреле 2018 г. воспользовались порядка 3 млн 228 тыс. пассажиров (рост составил 24%). Через терминалы самообслуживания за январь-апрель 2018 г. оформлено порядка 258 тыс. билетов на поезда дальнего следования (распечатано более 212 тыс., приобретено — порядка 45,6 тыс.).