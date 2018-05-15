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Пассажиропоток поездов ОЖД в апреле вырос на 8,7% — до 12,3 млн человек
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Пассажиропоток поездов ОЖД в апреле вырос на 8,7% — до 12,3 млн человек 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Более 12,3 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги (ОЖД) в апреле 2018 г., что на 8,7% больше результата годичной давности. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
«В апреле 2018 г. с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено более 12,3 млн пассажиров, что на 8,7% превышает показатели апреля 2017 г. Количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило более 10,9 млн человек (плюс 8%), пассажиров поездов дальнего следования — более 1,4 млн (плюс 14,5%)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в январе-апреле 2018 г. на ОЖД отправлено порядка 45 млн пассажиров (рост составил 6,4% к аналогичному периоду 2017 г.), из них в пригородном сообщении — более 39,8 млн (рост составил 5,8%), в дальнем следовании — более 5,1 млн (рост составил 11,9%).
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