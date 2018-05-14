В Новокуйбышевске уснувший за рулем водитель въехал в четыре машины 

По предварительным данным, в 5:40 40-летний мужчина, управлявший автомобилем Renault Logan, уснул за рулем и допустил столкновение автомобилями ВАЗ-21099, ВАЗ-2109, Toyota и Audi, которые были припаркованы на обочине ул. Киевской без водителей.
В результате ДТП пострадали 27 и 45-летние пассажирки Renault, они были госпитализированы.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.