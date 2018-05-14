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В Новокуйбышевске водитель Renault столкнулся с 4 припаркованными машинами
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В Новокуйбышевске водитель Renault столкнулся с 4 припаркованными машинами 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Правоохранители устанавливают причину ДТП, произошедшего в выходные в Новокуйбышевске. Здесь 40-летний мужчина со стажем вождения 17 лет столкнулся с 4 припаркованными машинами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
— Рано утром в воскресенье, 13 мая, водитель за рулем Renault двигался по Киевской со стороны Шоссейной в направлении Молодежной. По предварительной версии, мужчина уснул за рулем, — рассказали в областном главке.
Машина, потеряв управление, столкнулась с припаркованными на обочине автомобилями ВАЗ-21099, Toyota, Audi и ВАЗ-2109. В результате ДТП пострадали пассажиры Renault 27 и 45 лет. Их госпитализировали.
В момент аварии водитель легковушки был трезв.
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