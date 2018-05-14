В Новокуйбышевске водитель Renault столкнулся с 4 припаркованными машинами

Правоохранители устанавливают причину ДТП, произошедшего в выходные в Новокуйбышевске. Здесь 40-летний мужчина со стажем вождения 17 лет столкнулся с 4 припаркованными машинами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— Рано утром в воскресенье, 13 мая, водитель за рулем Renault двигался по Киевской со стороны Шоссейной в направлении Молодежной. По предварительной версии, мужчина уснул за рулем, — рассказали в областном главке.

Машина, потеряв управление, столкнулась с припаркованными на обочине автомобилями ВАЗ-21099, Toyota Audi и ВАЗ-2109. В результате ДТП пострадали пассажиры Renault 27 и 45 лет. Их госпитализировали.

В момент аварии водитель легковушки был трезв.