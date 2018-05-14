Два человека погибли в аварии в Азовском районе

На десятом километре автодороги Азов — Староминская сегодня, 14 мая, произошла авария. Около восьми часов утра автомобиль ВАЗ-21093 выехал на встречку и столкнулся с «Газелью».

— В салоне ВАЗа ехали двое пассажиров, они оба погибли. Их возраст уточняется, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

Серьезные травмы получили оба водителя и еще один пассажир, но в каком автомобиле он ехал, пока не известно. В донском главке сообщили только возраст мужчины, ехавшего за рулем «Газели», — ему 26 лет.