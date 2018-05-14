Известная китайская марка автомобилей вернулась в Россию

Кроссоверы JAC S3 и S5, по нашей информации, стали продавать как минимум в двух крупных московских автосалонах. За первый спрашивают от 699 тысяч рублей, за второй — от 799 тысяч. По всей видимости, есть и спрос. Как сообщили «РГ» в агентстве «Автостат Инфо», которое располагает данными о регистрациях автомобилей в России, за первые три месяца на учет в органах ГИБДД были поставлены 8 автомобилей S3 и два кроссовера S5.

Таким образом JAC вернулся на российский рынок легковых автомобилей, где он был представлен до начала 2016 года. Тогда компания торговала седанами и хэтчбеками J3, которые собирали на заводе ТагАЗ в Таганроге. Когда дилерские запасы машин иссякли, менеджмент марки сосредоточился на продажах грузовиков.

Импульс планам китайцев придало заключение соглашения о сборке машин с казахстанской ГК AllurGroup на заводе в Костанае, откуда машины и стали поступать на наш рынок. Впрочем, на модель S5 в свое время было получено Одобрение типа транспортного средства с учетом производства в Черкесске.

Возобновление продаж кроссоверов JAC в России нам подтвердили и в компании-дистрибьюторе «Джак автомобиль».

"Да, продаем, но это пока старые модели", — рассказал «РГ» представитель бренда.

Действительно, JAC S5, который еще называют копией Hyundai ix35, в Китае появился в 2013 году, S3 — в 2014-м. С тех пор госкомпания JAC Motors уже частично обновила линейку и даже логотип — звезду на решетке радиатора сменил шильдик с названием бренда. Впрочем, в российском представительстве вполне уверенно говорят о скором расширении модельного ряда.

"Мы привезли на сертификацию два автомобиля — пикап T6 и электромобиль. Они могут поступить в продажу в сентябре-октябре", — сказали нам в «Джак автомобиль».

Никаких деталей собеседник не предоставил, но с пикапом, в принципе, все ясно. Судя по информации от казахстанского производителя, JAC T6 — это рамный пикап длиной 5,3 метра с пятиместной четырехдверной кабиной и кузовом. Он будет оснащаться 2-литровыми бензиновыми и дизельными турбированными двигателями, механической коробкой передач, задним и полным приводом. Стоимость в пересчете с тенге на рубли может составить от 1,3 до 1,5 млн рублей.

Что касается электромобиля, то, вероятно, речь идет о седанах — либо iEV4, либо более новом iEV7 с запасом хода до 320 км на одной зарядке. В любом случае JAC может стать в России первым китайским брендом, который решится выйти на рынок электрических машин. Впрочем, к этому также близка компания Zotye, которая приступила к производству элетрокаров в Беларуси.

Отметим, что сейчас в России легковыми автомобилями, кроме JAC, торгуют 11 компаний из Поднебесной. В первом квартале их совокупные продажи составили около 7 тысяч автомобилей — на 17% больше, чем за тот же период 2017-го. Напомним, что в ходе Пекинской международной автовыставки стало известно, что в будущем к нам приедут также автомобили бренда Wey ("дочка" Great Wall).