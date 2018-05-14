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Уникальный гиперкар отзывают из-за неправильной наклейки
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Уникальный гиперкар отзывают из-за неправильной наклейки 

CarClub 43 минуты назад
Фото: CarClub
Мы привыкли, что отзывные кампании, как правило, проводятся из-за серьезных недоработок по части безопасности. Они могут привести к аварии, травмам или гибели людей. Однако бывают и исключения из этого правила.
Так, Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) потребовала отозвать машины, у которых обнаружилась неправильная наклейка на кузове. В ней содержится ошибка в указанной максимальной массе автомобиля. Власти посчитали, что это может привести к перегрузке и, как следствие, повышенному риску ДТП. Так что производителю придется раскошелиться на отзывную кампанию.
Изюминка ситуации в том, что под отзыв попал уникальный гиперкар Lamborghini Centenario, созданный к 100-летию со дня рождения основателя марки Ферруччо Ламборгини. Всего было построено 40 автомобилей — по 20 купе и родстеров. В США продали 11 машин, и теперь владельцам, выложившим по 2 000 000 долларов, придется посетить дилеров для замены одной наклейки.
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