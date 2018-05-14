Уникальный гиперкар отзывают из-за неправильной наклейки

Мы привыкли, что отзывные кампании, как правило, проводятся из-за серьезных недоработок по части безопасности. Они могут привести к аварии, травмам или гибели людей. Однако бывают и исключения из этого правила.

Так, Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) потребовала отозвать машины, у которых обнаружилась неправильная наклейка на кузове. В ней содержится ошибка в указанной максимальной массе автомобиля. Власти посчитали, что это может привести к перегрузке и, как следствие, повышенному риску ДТП. Так что производителю придется раскошелиться на отзывную кампанию.