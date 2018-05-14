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Автомобили россиян возможно оснастят специальными датчиками. Теперь от штрафа укрыться не получится
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Автомобили россиян возможно оснастят специальными датчиками. Теперь от штрафа укрыться не получится 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Управление МВД РФ выступило с инициативой утвердить законодательно внедрение в номерные знаки российских автомобилей специальных датчиков.
Такое устройство сделает невозможным уклонение правонарушителей от наказания, т.к. точность работы обсуждаемых устройств составляет 97,4%.
Такие датчики прошли испытания еще в 2015 году. Но по ряду причин так и не получили должного применения.
Согласно новой инициативе МВД РФ данные датчики могут внедрить в ближайшее время.
Благодаря новым устройствам, автоинспекция сможет получить основные данные по ТС (модель автомобиля, номерной знак, скорость движения, данные по владельцу) при любой погоде. В том числе не является помехой для считывания данных ни грязь, ни снег.
В управлении МВД РФ считают, что внедрение обсуждаемых датчиков (электронных меток) существенно сократит число нарушителей ПДД на российских дорогах. А также станет дополнительным стимулом.
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