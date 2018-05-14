Улица сломанных машин: заглохшие КАМАЗ и «Мазда» собрали длинную пробку на Ипподромской

Днём 14 мая на улице Ипподромской сломались автомобиль Mazda Demio и КАМАЗ — из-за этого на одной из важнейших магистралей Новосибирска образовалась глухая пробка в сторону улицы Военной.

Поломки автомобилей случились около 16:30 недалеко от АЗС «Лукойл»

«На улице Ипподромской перед Военной со стороны Мостовой КАМАЗ в правом ряду и Mazda Demio в правом ряду. Оба автомобиля сломались, стоят ждут помощи. Образовали пробку», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».

Согласно сервису Яндекс. Пробки, на улице Ипподромской образовался длинный затор. Скорость движения автомобилей не превышает 7 км/ч.

Утром 14 мая в Новосибирске через улицу Богдана Хмельницкого протянулась пробка длиной 6 километров.