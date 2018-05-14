Женщина выпала из разворачивающегося автомобиля в Удмуртии

Можга. Удмуртия. Пассажирка « ВАЗа » выпала из разворачивающегося автомобиля в Удмуртии. Как сообщает 1 отдел Управления ГБДД по Удмуртской Республике, авария произошла 12 мая этого года около 20:20 напротив дома №18 по улице Железнодорожная деревни Чумойтло Можгинского района.

Женщина 1980 года рождения выпала из машины с неисправным замком на двери. По данным ГИБДД, она не была пристегнута. После падения водитель наехал на пассажирку. С травмами она попала в больницу.

Владелец отечественного авто — мужчина 1985 года рождения — был пьян, однако рассказал, что употребил спиртное уже после ДТП.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года