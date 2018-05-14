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Женщина выпала из разворачивающегося автомобиля в Удмуртии
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Женщина выпала из разворачивающегося автомобиля в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 26 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. Пассажирка «ВАЗа» выпала из разворачивающегося автомобиля в Удмуртии. Как сообщает 1 отдел Управления ГБДД по Удмуртской Республике, авария произошла 12 мая этого года около 20:20 напротив дома №18 по улице Железнодорожная деревни Чумойтло Можгинского района.
Женщина 1980 года рождения выпала из машины с неисправным замком на двери. По данным ГИБДД, она не была пристегнута. После падения водитель наехал на пассажирку. С травмами она попала в больницу.
Владелец отечественного авто — мужчина 1985 года рождения — был пьян, однако рассказал, что употребил спиртное уже после ДТП.
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