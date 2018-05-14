Автомобиль сбил подростка на велосипеде: ДТП попало на камеры видеонаблюдения

ДТП, случившееся вечером 8 мая на перекрёстке проспекта Толбухина и улицы Большой Октябрьской, сняли камеры наружного наблюдения компании «Ярнет». Около шести часов вечера женщина за рулём автомобиля сбила 16-летнего мальчика, переезжавшего дорогу по пешеходному переходу на велосипеде.

На кадрах видно, как подросток стоит на велосипеде у перехода через проспект Толбухина. Когда загорается зелёный для пешеходов свет, мальчик убирает что-то в рюкзак. А уже на мигающий сигнал начинает переезжать дорогу. В это же время начал движение легковой автомобиль, поворачивающий с Большой Октябрьской и остановившийся у перехода, чтобы пропустить нескольких пешеходов. Велосипедист уже почти переехал дорогу, когда столкнулся с машиной. От удара подросток падает, но вскоре поднимается и отходит с проезжей части, автомобиль отъезжает от пешеходного перехода и пропадает из поля зрения камеры.

По словам мамы подростка, женщина, которая была за рулём машины, уехала с места ДТП.

— Водитель убрала машину с пешеходного перехода, вышла, посмотрела и… уехала! Ребёнок еле встал, был весь в крови, — рассказала мама мальчика Юлия.

Но в ГИБДД уверяют, что водитель на месте оформила ДТП.

Видео с камер наружного наблюдения передали родственникам пострадавшего мальчика.

— Сегодня утром мы передали видео обратившимся к нам родственникам пострадавшего подростка, — рассказали в компании «Ярнет».

В ДТП мальчик получил травмы, сейчас он лечится дома.