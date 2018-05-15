Женщина, погибшая в ДТП с КАМАЗом в Башкирии, была беременна

Вечером 14 мая в Сибае произошла смертельная авария. На перекрестке Зилаирского шоссе и улицы Кленовой «шестерка» залетела под грузовик. Многотонный КАМАЗ снес легковушку, как перышко — кузов машины превратился в груду металла. На помощь пострадавшим пришли очевидцы. Они вызвали на место спасателей и медиков и рассказали, что в ДТП получила травмы годовалая малышка. Лишь на следующий день появилась сухая сводка от дорожных полицейских: в аварии пострадала 33-летняя женщина, мама девочки. От тяжелых травм она скончалась в больнице.

«Под сердцем носила ребенка»

Известие о смертельном ДТП шокировало городок. В соцсетях местные жители бурно обсуждали случившееся, и приносили соболезнования близким погибшей женщины. Трагедия омрачилась и новым известием — 33-летняя Гульнара (здесь и далее имена изменены — прим. ред.) была беременна.

— Ужасная трагедия. Гульнара умерла на операционном столе, под сердцем она носила ребенка. Но спасти их не удалось, — рассказали знакомые женщины.

Годовалая дочка сейчас в больнице. Чудом в ДТП не пострадал старший сын Гульнары — в день аварии подросток остался дома.

Дети могут потерять обоих родителей

За рулем «шестерки» был муж Гульнары, Айрат. По словам очевидцев, именно он стал виновником столкновения. Горожане рассказали, что мужчина не уступил дорогу большегрузу, который ехал по главной дороге. «Шестерка» Айрата вылетела на проезжую часть и угодила под грузовик. К этой же версии событий склоняются и сотрудники ГИБДД

— 45-летний житель Баймакского района поворачивал на «ВАЗ-2106» налево и не уступил дорогу большегрузу, который двигался прямо. 55-летний водитель КАМАЗа не пострадал, — рассказали дорожные полицейские.

Опросить мужчину пока не могут: он в больнице в тяжелом состоянии. Если вина мужчины подтвердится, ему грозит суровое наказание, а годовалая девочка и ее старший брат останутся без обоих родителей.

Пока автоинспекторы разбираются в обстоятельствах происшествия и проводят экспертизы. Гульнару похоронят в среду 16 мая.

Ufa1 приносит соболезнования родным и близким погибшей.