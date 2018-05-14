Продажи легких коммерческих автомобилей Volkswagen в России в апреле выросли на 13% — до 720 единиц

Более 700 легких коммерческих автомобилей марки Volkswagen продано в апреле 2018 г., что на 13% больше результата годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Volkswagen в апреле реализовали 720 легких коммерческих автомобилей, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи марки Volkswagen (коммерческие автомобили) в России выросли на 9% и составили 2 тыс. 120 единиц», — говорится в сообщении.