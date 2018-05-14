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Продажи легких коммерческих автомобилей Volkswagen в России в апреле выросли на 13% — до 720 единиц
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Продажи легких коммерческих автомобилей Volkswagen в России в апреле выросли на 13% — до 720 единиц 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 700 легких коммерческих автомобилей марки Volkswagen продано в апреле 2018 г., что на 13% больше результата годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Volkswagen в апреле реализовали 720 легких коммерческих автомобилей, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи марки Volkswagen (коммерческие автомобили) в России выросли на 9% и составили 2 тыс. 120 единиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшим спросом у клиентов по-прежнему пользуются автомобили серии «Т» (Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях): так, с начала 2018 г. был реализован 1 тыс. 281 автомобиль, что на 17% превышает показатель 2017 г. Также зафиксирован рост продаж модели Volkswagen Crafter, который с сентября 2017 г. доступен на российском рынке в новом поколении. В январе-апреле 2018 г. клиентам было передано 217 автомобилей Volkswagen Crafter против 74 машин в 2017 г.
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