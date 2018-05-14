Свыше пяти тысяч человек зарегистрировали свои автомобили во флагманском центре «Мои документы» 

Сотрудники флагманского центра «Мои документы» оформили почти пять тысяч заявок на регистрацию личных автомобилей горожан. Об этом проинформировали 11 мая.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы напомнили, что флагманский офис «Мои документы» сотрудничает с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России всего четыре месяца. Ежедневно поступает около 230 заявок на регистрацию машин. Воспользоваться услугой могут не только обычные граждане, но и юридические лица.
Флагманский центр «Мои документы» расположен по адресу: Пресненская набережная, дом 2.