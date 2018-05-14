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Свыше пяти тысяч человек зарегистрировали свои автомобили во флагманском центре «Мои документы»
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Свыше пяти тысяч человек зарегистрировали свои автомобили во флагманском центре «Мои документы» 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники флагманского центра «Мои документы» оформили почти пять тысяч заявок на регистрацию личных автомобилей горожан. Об этом проинформировали 11 мая.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы напомнили, что флагманский офис «Мои документы» сотрудничает с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России всего четыре месяца. Ежедневно поступает около 230 заявок на регистрацию машин. Воспользоваться услугой могут не только обычные граждане, но и юридические лица.
Флагманский центр «Мои документы» расположен по адресу: Пресненская набережная, дом 2.
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