11-летний мальчик скончался под колесами BMW на Бору

Авария произошла 12 мая в 13.30, сообщает УГИБДД по Нижегородской области. 56-летний водитель за рулем BMW сбил ребенка, переходящего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Адрес аварии — улица Кольцова, 43.

Школьник получил смертельное ранение и погиб на месте. Находился без сопровождения родителей.

— Судя по вмятине — прилично летел, — предположила в соцсети Ксения Домнина. — Чучело. Обидно, что отделается «условкой» или небольшим сроком.

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