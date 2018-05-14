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11-летний мальчик скончался под колесами BMW на Бору
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11-летний мальчик скончался под колесами BMW на Бору 

nn.ru 35 минут назад
Фото: nn.ru
Авария произошла 12 мая в 13.30, сообщает УГИБДД по Нижегородской области. 56-летний водитель за рулем BMW сбил ребенка, переходящего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Адрес аварии — улица Кольцова, 43.
Школьник получил смертельное ранение и погиб на месте. Находился без сопровождения родителей.
— Судя по вмятине — прилично летел, — предположила в соцсети Ксения Домнина. — Чучело. Обидно, что отделается «условкой» или небольшим сроком.
Ранее мы рассказывали, как водитель иномарки погиб под сеялкой около Дивеева.
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