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Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля на парковке в Ижевске
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Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля на парковке в Ижевске 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля в Ижевске в воскресенье, 13 мая. Как сообщает 1-й отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, водитель автомобиля «Форд» наехал на пешехода на парковке.
ДТП произошло напротив дома №244 по улице Карла Маркса, в котором расположен Центральный универмаг. Пострадавший ребёнок шёл по парковке вместе с отцом. В результате аварии 7-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.
Сотрудники полиции призывают водителей соблюдать скоростной режим при подъезде к пешеходным переходам и на парковках.
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