Отдам Воронеж в частные руки. Кто будет получать деньги за платные парковки

С октября воронежцам всё же придется платить за парковку в центре города. Но если в других городах России парковки устраивает мэрия, и деньги идут на ремонт дорог и благоустройство, то в Воронеже они будут отправляться не в бюджет, а в частный карман.

Никакая не концессия!

Городская администрация и ООО «Городские парковки» подписали концессионное соглашение на «создание и эксплуатацию системы управления платными парковками» ещё в прошлом октябре. В апреле кассы-паркоматы должны были появиться на центральных улицах города, но этого не случилось. Автолюбители облегчённо выдохнули: может, и не будет в Воронеже платных парковок? Но нет!. Реализацию проекта отложили до октября из-за весенне-летнего ремонта дорог. К этому времени в городе появятся 6 тыс. парковочных мест, что обойдётся концессионеру в 115 млн рублей. Ожидается, что окупятся эти вложения за три года, а в бюджет города каждый год будет поступать 94,9 млн рублей.

Казалось бы, выгодное дельце для Воронежа, но вот если бы муниципалитет не обращался к частной организации из Белгорода, а взял на себя расходы и все будущие доходы, то прибыль от парковок оказалась бы гораздо больше.

«Никакая это не концессия! По проекту, предметом концессии является продажа билетов на парковку. Для этого не требуется больших вложений. Цена вопроса не такая большая, и бюджет может пойти на такие расходы при том, какая прибыль ожидается, — считает депутат Воронежской городской думы, член постоянной комиссии по работе с муниципальными предприятиями Андрей Померанцев. — Просто под видом концессионера привлекли какого-то «дядю», который будет собирать с воронежцев деньги. Ни в одном другом городе такого нет! К сожалению, наша администрация стала здесь чьим-то инструментом. Решение, которое было принято, ангажировано одним из участников конкурса. Всё об этом говорит».

Однако чтобы начать зарабатывать на парковках деньги, нужно сначала их вложить.

«Это окупаемый и рентабельный проект, — уверен экс-мэр Воронежа, депутат гордумы Сергей Колиух . — Здесь нужно было не спешить, а составить программу. В «Безопасный город» инвесторы не вкладываются, город и регион сами потихоньку всё делают. И дороги мы все строим постепенно. Я не против инвестора, но в моём понимании инвестор — это тот, кто приходит и вкладывается в строительство парковок. А понести затраты на одни паркоматы — это городу самому под силу».

Больше проблем, чем решений

В теории задача платных парковок — очистить центр от оставленных, где попало, машин и избавиться от пробок. Вот только произойдет ли это на практике? Ведь по проекту не все парковки будут обустраиваться в «карманах», а расположатся на правом ряду, сузив и без того неширокие воронежские дороги.

«В том варианте, который сейчас имеется, — не строить карманы, а отдать правый ряд под парковки — сама цель проекта не будет выполнена. Я изначально был против отдавать проект в частные руки. Но к моему мнению и мнению ещё нескольких депутатов просто не прислушались», — комментирует председатель постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса Воронежской городской думы Олег Черкасов

Ещё одной ложкой дёгтя станет механизм выписывания штрафов. На Совете Думы и.о. первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству мэрии Сергей Петрин сообщил, что для этих целей штат «Центра организации дорожного движения» расширят на шесть сотрудников. Однако, по информации Олега Черкасова, в Белгороде при внедрении системы платных парковок в первые месяцы работы было выписано около шести тысяч штрафов. Шесть сотрудников для такого объёма работа — очень мало.

«Кроме того, в Белгороде парковки — это муниципальное предприятие. Мы же отдаём пространство города в частные руки. Единственные в России, — продолжает Черкасов. — Если уж делать такой проект, то он должен быть муниципальным».

Ну и, главное — центр Воронежа продолжает обрастать высотками, и количество желающих там парковаться будет только расти.

«Это проблема бестолковой градостроительной политики, — уверен Андрей Померанцев. — Застройка в центре уплотнительная, нет стояночных мест. Конечно, машины будут парковать на улице. Проблема пробок только обострится. Просто знаки «Парковка запрещена» заменят на знаки платной парковки».