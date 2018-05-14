Смогут ли водители оспаривать штрафы по-новому?

Автоэксперты информируют о новом законопроекте, который должен облегчить жизнь водителям.

Депутаты подготовили новый проект, который позволит водителям оспаривать нарушения путём видеоконференции. Если раньше водитель, нарушив ПДД в другом регионе РФ, получал повестку о штрафе и чаще всего не имел возможности присутствовать лично на слушании дела, то теперь появится возможность присутствовать, хоть и удалённо.

Этот процесс поможет в тех случаях, когда водитель, будучи уверенным в своей правоте, предпочитал, тем не менее, заплатить штраф, чтобы сэкономить время и деньги на дорогу.

Однако автомобильные эксперты еще раз напоминают о том, что лучше всего соблюдать правила дорожного движения, чтобы даже такое полезное новшество, как видеоконференция, не пришлось осваивать на собственной практике.