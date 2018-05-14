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Смогут ли водители оспаривать штрафы по-новому?
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Смогут ли водители оспаривать штрафы по-новому? 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Автоэксперты информируют о новом законопроекте, который должен облегчить жизнь водителям.
Депутаты подготовили новый проект, который позволит водителям оспаривать нарушения путём видеоконференции. Если раньше водитель, нарушив ПДД в другом регионе РФ, получал повестку о штрафе и чаще всего не имел возможности присутствовать лично на слушании дела, то теперь появится возможность присутствовать, хоть и удалённо.
Этот процесс поможет в тех случаях, когда водитель, будучи уверенным в своей правоте, предпочитал, тем не менее, заплатить штраф, чтобы сэкономить время и деньги на дорогу.
Однако автомобильные эксперты еще раз напоминают о том, что лучше всего соблюдать правила дорожного движения, чтобы даже такое полезное новшество, как видеоконференция, не пришлось осваивать на собственной практике.
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