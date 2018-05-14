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ДТП в выходные: Volkswagen убил пенсионерку, а лось бросился под колеса
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ДТП в выходные: Volkswagen убил пенсионерку, а лось бросился под колеса 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Смертельная авария произошла на трассе Кострома-Нерехта, узнал KOSTROMA.TODAY. Сообщение о ДТП поступило 13 мая около 9 часов.
В это время 63-летний водитель Volkswagen ехал по трассе и не заметил старушку-пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате аварии 77-летняя женщина оказалась под колесами автомобиля.
По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, пенсионерка погибла на месте от полученных травм.
По факту аварии проводится расследование.
Как пишет Krasnoenews, 13 мая на трассе Кострома — Красное произошла авария с участие лося. 48-летний водитель SsangYong сбил сохатого, который вышел на дорогу. В результате аварии люди не пострадали, машина оказалась повреждена, а лось погиб.
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