В Челнах водитель сбил женщину с ребенком и протаранил 12 машин — видео

Водитель в Набережных Челнах во дворе дома в 59-м комплексе сбил женщину с ребенком, а затем протаранил 12 автомобилей. В сети появилось видео маневров мужчины. Очевидцы говорят, что водитель целенаправленно въехал в женщину. Ее ребенок в момент аварии был пристегнут ремнями в прогулочной коляске.

В то же время, в отделе пропаганды ГИБДД рассказали, за рулем автомобиля Hyundai Creta находился 40-летний мужчина. Сбитая женщина в результате ДТП получила ушиб плеча и голени. Госпитализация ей не понадобилась. Ребенок в аварии не пострадал.

Водителя удалось задержать. По предварительной версии, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Эту версию докажут или опровергнут результаты медицинского освидетельствования.