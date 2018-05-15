В Набережных Челнах автомобилист протаранил 12 машин

Неадекватный водитель сбил 12 автомобилей в Набережных Челнах. Массовая авария произошла во дворе дома 59/04 в Автограде. Сообщается, что ДТП устроил водитель белого Hyundai , пытаясь выехать с дворовой территории на дорогу. Сначала нарушитель выехал на газон, а затем начал таранить припаркованные автомобили. В результате повреждения получили 12 машин.

Очевидцы сообщают, что водитель находился в алкогольном опьянении. К моменту прибытия сотрудников ГИБДД мужчину уже задержали владельцы поврежденных авто.

Изначально сообщалось, что в инциденте пострадали еще и женщина с ребенком, но эта информация не подтвердилась, пишут Вести.ru.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и мотивы нарушителя.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что под Волгоградом пьяный за рулем Renault протаранил 8 машин. Виновник массовой аварии попытался удрать, после того, как около 3 часов ночи по улице Чуйкова рядом с домом № 8 разгромил на своем автомобиле Renault Logan восемь припаркованных у дома легковых автомобилей, но далеко не уехал, так как его автомобиль тоже оказался поврежден.

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