Ещё
В Набережных Челнах автомобилист протаранил 12 машин
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен

В Набережных Челнах автомобилист протаранил 12 машин 

Свободная пресса 15 мая 2018
Фото: Главный региональный
Неадекватный водитель сбил 12 автомобилей в Набережных Челнах. Массовая авария произошла во дворе дома 59/04 в Автограде. Сообщается, что ДТП устроил водитель белого Hyundai, пытаясь выехать с дворовой территории на дорогу. Сначала нарушитель выехал на газон, а затем начал таранить припаркованные автомобили. В результате повреждения получили 12 машин.
Очевидцы сообщают, что водитель находился в алкогольном опьянении. К моменту прибытия сотрудников ГИБДД мужчину уже задержали владельцы поврежденных авто.
Изначально сообщалось, что в инциденте пострадали еще и женщина с ребенком, но эта информация не подтвердилась, пишут Вести.ru.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и мотивы нарушителя.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что под Волгоградом пьяный за рулем Renault протаранил 8 машин. Виновник массовой аварии попытался удрать, после того, как около 3 часов ночи по улице Чуйкова рядом с домом № 8 разгромил на своем автомобиле Renault Logan восемь припаркованных у дома легковых автомобилей, но далеко не уехал, так как его автомобиль тоже оказался поврежден.
Новости ДТП: Автоледи на иномарке переехала людей на пляже в Подольске
Свободная пресса: последние новости
В Москве ребенок попал под электричку В Германии 81-летний водитель сбил велосипедистов Младенец выжил после падения с четвертого этажа в Подмосковье
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен41
Байкерам грозит штраф за Крымский мост35
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту569
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто34
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС6
Видео
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение