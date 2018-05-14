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В Набережных Челнах водитель сбил женщину с ребенком и протаранил более 10 машин
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В Набережных Челнах водитель сбил женщину с ребенком и протаранил более 10 машин 

Газета.Ru 48 минут назад
Во дворе дома 59-го комплекса в Набережных Челнах водитель совершил наезд на женщину с ребенком и, по предварительным данным, протаранил более 10 автомобилей, передает «Бизнес Online».
По сообщению очевидца Шамиля Мустафаева, удар автомобиля в основном пришелся на женщину, ребенок был пристегнут в прогулочной коляске.
По словам старшего инспектора отделения пропаганды ГИБДД Нафиса Зарипова, у которого издание взяло комментарий, наезд совершил 40-летний водитель Hyundai Creta. Он сбил 32-летнюю женщину, она ушибла плечо и голень, после медицинского осмотра ее оставили на месте ДТП. Ребенок травм не получил.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста и поехал дальше.
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