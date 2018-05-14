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Tesla Model S разбилась о пожарную машину на светофоре
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Tesla Model S разбилась о пожарную машину на светофоре 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Случилось еще одно ДТП с участием автомобиля Tesla. Модель Tesla Model S, оснащенная полуавтономной функцией автопилота, врезалась в остановившуюся на красный сигнал светофора пожарную машину. Скорость автомобиля составляла 95 км/ч. Водитель Tesla получил повреждения и нуждается в медицинской помощи. На данный момент полиция штата Юта выясняет обстоятельства аварии. Мы можем рассказать о том, что известно на данную секунду.
Достоверно неизвестно, была ли использована функция автопилота или же водитель управлял автомобилем Tesla самостоятельно. В данный момент активно исследуется работа автономной системы этого автомобиля. Известно, что сработали подушки безопасности в Tesla, однако водитель получил перелом правой лодыжки. Водитель пожарной машины не нуждается в лечении.
Известно, что нет никаких оснований считать, что водитель Tesla был нетрезв. К сожалению, его показания в ближайшее время будут недоступны, но свидетели утверждают, что перед аварией автомобиль Tesla ехал на полном ходу и даже не начинал торможение.
Полуавтономная система автопилота в автомобилях Tesla использует камеры, датчики и компьютер для автоматического поддержания скорости, смены полос движения и остановки автомобиля. Тем не менее от водителя требуется внимательно следить за движением автомобиля и держать руки на рулевом колесе на случай, если ему придется вмешаться в происходящее на дороге.
Неизвестно, будет ли Tesla привлечена к расследованию случившегося в этой аварии. На данный момент компания не дает комментариев. Увы, это не первая авария с участием автомобилей Tesla.
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