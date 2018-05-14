Ещё
Под Нерехтой водитель на «Volkswagen» насмерть сбил пенсионерку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Нерехтой водитель на «Volkswagen» насмерть сбил пенсионерку 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Вчера утром на дороге «Кострома — Нерехта» произошла трагедия. Под колесами автомобиля погибла пенсионерка, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
63-летний мужчина на «Volkswagen» сбил 77-летнюю женщину-пешехода, когда она пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Удар был такой сильный, а травмы настолько серьезными, что пенсионерка умерла на месте ДТП.
Как говорят автомобилисты, до ремонта дороги здесь был и пешеходный переход, и знак ограничения скорости. Обычно здесь переходили дорогу люди, сойдя с электрички и направляясь в сады. После ремонта знаки не вернули, а вот привычка у людей осталась.
Всего за выходные произошло 54 ДТП, пешеходы нарушили правила 103 раза, водители превысили скорость 1 тысячу 784 раза.
k1news.ru: последние новости
Лопнувшее колесо стало причиной серьезной аварии в Костромской области 9 мая в Костроме приостановят движение транспорта В Костромской области «Renault» на полном ходу вылетел в кювет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍34
Первое видео проезда по Крымскому мосту91
ГИБДД открыла «охоту» на дачников2
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
ОСАГО подорожает175
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение