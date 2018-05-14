Под Нерехтой водитель на «Volkswagen» насмерть сбил пенсионерку

Вчера утром на дороге «Кострома — Нерехта» произошла трагедия. Под колесами автомобиля погибла пенсионерка, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.

63-летний мужчина на « Volkswagen » сбил 77-летнюю женщину-пешехода, когда она пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Удар был такой сильный, а травмы настолько серьезными, что пенсионерка умерла на месте ДТП.

Как говорят автомобилисты, до ремонта дороги здесь был и пешеходный переход, и знак ограничения скорости. Обычно здесь переходили дорогу люди, сойдя с электрички и направляясь в сады. После ремонта знаки не вернули, а вот привычка у людей осталась.

Всего за выходные произошло 54 ДТП, пешеходы нарушили правила 103 раза, водители превысили скорость 1 тысячу 784 раза.