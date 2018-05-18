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В Перми водитель на BMW сбил 2-летнего ребёнка
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В Перми водитель на BMW сбил 2-летнего ребёнка 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
ДТП, в котором пострадал 2-летний ребёнок, произошло в Свердловском районе Перми 17 мая.
«В 13.45 во дворе дома № 18 по улице Камчатовской 62-летний водитель автомобиля BMW допустил наезд на двухлетнего пешехода, находящегося в сопровождении матери, — сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травму ноги и был госпитализирован в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии».
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