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Ford повысил цены на все модели автомобилей от 18 до 35 000 рублей
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Ford повысил цены на все модели автомобилей от 18 до 35 000 рублей 

Car.ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
Мониторинговое агентство провело наблюдения, в результате которых стало понятно, что ценовая политика Форд установлена не правильно.
Так как инфляция происходит постоянно стало понятно, что производитель теряет свою прибыль, именно поэтому было принято решение поднять цены на автомобили от 18 до 35 тысяч рублей. Fiesta модель машины, которая меньше всего выросла в цене, Mondeo в свою очередь подорожал на целых 35 тысяч. Также аналитики провели наблюдения и заявили, что Форд продал в текущем году почти на 18 тысяч больше автомобилей, чем в прошлом году. Статистические данные показывают, что это на 31% больше.
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