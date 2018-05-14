Приставы начали продавать автомобили должников

Машины таких лихачей-неплательщиков увозят на штрафстоянки, а затем продают на аукционе. И если ранее угроза продажи машины была лишь гипотетической, то сейчас служба судебных приставов перешла от слов к действиям.

Так, недавно в Москве реализовали Mazda3 жителя столицы, который насобирал штрафов на сумму около 220 тыс. рублей и не спешил их оплачивать. В момент задержания иномарки за рулем оказалась жена нарушителя. «Мазду» арестовали и отвезли на штрафстоянку, а женщине вручили квитанцию на оплату всей суммы задолженности, включая исполнительный сбор. Однако и после этого нарушитель не расплатился с долгами.