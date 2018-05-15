Ещё
В Москве приставы возвратили авиакомпании 1,2 млн руб, вложенных в обучение специалиста
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве приставы возвратили авиакомпании 1,2 млн руб, вложенных в обучение специалиста 

РИАМО 15 мая 2018
Фото: РИАМО
Столичные судебные приставы возвратили российской авиакомпании 1,2 миллиона рублей, вложенных в обучение специалиста, не захотевшего подписывать контракт, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
«Гражданин, пройдя бесплатный подготовительный курс обучения в российской авиационной компании, отказался от трудоустройства в ней, чем нарушил условия контракта, заключенного перед поступлением в учебный центр. Организация была вынуждена обратиться в суд, который принял решение о взыскании с гражданина средств, потраченных на его обучение, в размере более 1,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Исполнительный документ поступил в Головинский отдел судебных приставов УФССП России по Москве. Судебный пристав-исполнитель, возбудив исполнительное производство, надлежащим образом уведомил об этом должника и принял все меры для установления его имущественного положения.
Поскольку должник не спешил погасить задолженность, было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имеющегося у него транспортного средства.
Вскоре на прием к судебному приставу-исполнителю явился представитель должника, которому была вручена квитанция для оплаты долга. Через несколько дней мужчина оплатил его в полном объеме, что позволило окончить исполнительное производство.
РИАМО: последние новости
Труп известного политика обнаружили в квартире в центре Москвы Несколько человек пострадали при пожаре на Ставропольской улице в Москве Мотоциклист сбил девушку‑пешехода в центре Москвы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту520
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД171
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто33
МВД сообщило о лихачах на Крымском мосту31
Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту33
Видео
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение