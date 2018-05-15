В Москве приставы возвратили авиакомпании 1,2 млн руб, вложенных в обучение специалиста

Столичные судебные приставы возвратили российской авиакомпании 1,2 миллиона рублей, вложенных в обучение специалиста, не захотевшего подписывать контракт, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

«Гражданин, пройдя бесплатный подготовительный курс обучения в российской авиационной компании, отказался от трудоустройства в ней, чем нарушил условия контракта, заключенного перед поступлением в учебный центр. Организация была вынуждена обратиться в суд, который принял решение о взыскании с гражданина средств, потраченных на его обучение, в размере более 1,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Исполнительный документ поступил в Головинский отдел судебных приставов УФССП России по Москве. Судебный пристав-исполнитель, возбудив исполнительное производство, надлежащим образом уведомил об этом должника и принял все меры для установления его имущественного положения.

Поскольку должник не спешил погасить задолженность, было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имеющегося у него транспортного средства.

Вскоре на прием к судебному приставу-исполнителю явился представитель должника, которому была вручена квитанция для оплаты долга. Через несколько дней мужчина оплатил его в полном объеме, что позволило окончить исполнительное производство.