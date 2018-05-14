Украинский рынок подержанных автомобилей демонстрирует серьезный рост

По данным AUTO.RIA, в апреле 2018 года в Украине было зарегистрировано 13 300 легковых автомобилей — 6 800 новых и 6 500 подержанных. Продажи новых машин выросли всего на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вот рынок подержанных авто продемонстрировал внушительный рост — 44%. Всего с начала года государственную регистрацию прошли 25 200 машин с пробегом, что на 85% больше прошлогодних показателей.