Украинский рынок подержанных автомобилей демонстрирует серьезный рост 

По данным AUTO.RIA, в апреле 2018 года в Украине было зарегистрировано 13 300 легковых автомобилей — 6 800 новых и 6 500 подержанных. Продажи новых машин выросли всего на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вот рынок подержанных авто продемонстрировал внушительный рост — 44%. Всего с начала года государственную регистрацию прошли 25 200 машин с пробегом, что на 85% больше прошлогодних показателей.
Пятерка лидеров выстроилась следующим образом. Больше всего в апреле украинцы покупали автомобили Volkswagen — 1004 штуки. На втором месте по популярности оказалась Renault — 888 штук. Третьей стала марка Skoda — 592 штуки. Далее идут Ford — 485 штук и Opel — 349 штук. Такое серьезное пополнение украинского парка подержанных автомобилей связано с действующим сейчас пониженным акцизом на ввоз в страну транспортных средств с пробегом до восьми лет, сообщают в «Укравтодоре».