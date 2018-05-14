Citroen выпускает достойного конкурента Audi и BMW 

В 2020 году состоится премьера концептуального Citroёn Numero 9 официальное издание сообщает о том, что название нового автомобиля будет DS 8, оно ссылается на источник от производителя.
Новая модель автомобиля будет основана на модуле EMP2, на нём же производились Ситроен и Пежо. Скорее всего на автомобиле будет установлен бензиновый двигатель. Но если оценивать происходящую ситуацию в мире и то, как стремятся создавать экологические автомобили, возможно производитель создаст гибридную модель. Пока нет ни какой информации о том, как будет выглядеть машина и какой у нее будет дизайн. До премьеры ещё два года, поэтому информация отсутствует. По предварительным данным есть уверенность, что спрос в России на эту машину будет высокий.