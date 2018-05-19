Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на юго-западе Москвы

"В районе д. 29 по ул. Островитянова легковой автомобиль марки Subaru столкнулся с рейсовым автобусом. В аварии травмы получил водитель Subaru", — сообщили в ГИБДД.

Сообщается, что в данный момент на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства прошедшего.

Ранее в мае сообщалось о столкновении легкового автомобиля с автобусом в результате которого пострадали два человека.