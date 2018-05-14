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Мосгортранс: Водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом на северо-западе Москвы
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Мосгортранс: Водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом на северо-западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня около 18:00 в районе д. 38 по проспекту Маршала Жукова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №т86 и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель машины при повороте не уступил дорогу автобусу и допустил столкновение. В результате случившегося один пассажир городского транспорта обратился за медицинской помощь», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
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