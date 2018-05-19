Мосгортранс: Водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом на юго-западе Москвы

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«19 мая около 12:05 в районе д. 29 по ул. Островитянова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №196 и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель легкговушки не справился в управлением и допустил столкновение с городским транспортом. В автобусе никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.