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Мосгортранс: Водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом на юго-западе Москвы
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Мосгортранс: Водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Одинцово-ИНФО
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«19 мая около 12:05 в районе д. 29 по ул. Островитянова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №196 и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель легкговушки не справился в управлением и допустил столкновение с городским транспортом. В автобусе никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ сообщили Агентству «Москва», что по указанному адресу произошло столкновение автобуса и автомобиля марки Subaru. В аварии пострадал водитель Subaru.
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