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Достигнуты целевые показатели по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
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Достигнуты целевые показатели по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» 

Министерство промышленности и торговли РФ 26 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
За четыре месяца реализации программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на льготных условиях продано 85 940 автомобилей, таким образом, установленный на 2018 год целевой показатель в 80,6 тыс. автомобилей достигнут и программы успешно завершаются.
За первые 4 месяца 2018 г. российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос более чем на 20,5%, совокупный объем продаж составил 545 тыс. автомобилей. Указанных результатов удалось достичь за счет системного применения комплекса мер государственной поддержки автомобильной промышленности, в том числе за счет реализуемых Правительством Российской Федерации адресных программ стимулирования спроса.
Совокупный эффект от реализации указанных программ за аналогичный период составил более 106 тыс. автомобилей, в том числе: 20 тыс. автомобилей по программе льготного лизинга, 47 тыс. автомобилей по программе «Семейный автомобиль» и 39 тыс. единиц техники по программе «Первый автомобиль». Таким образом, каждый 5 автомобиль в Российской Федерации был реализован в рамках государственных программ стимулирования спроса.
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали с 1 января 2018 года и предполагали предоставление определенным категориям заемщиков скидки в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.
Необходимо отметить, что продолжает действовать особая программа для жителей Дальневосточного Федерального округа, запущенная 11 апреля 2018 г. и предполагающая скидку 25% при покупке новых автомобилей российского производства.
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