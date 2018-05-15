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В 2018 году госпрограммы «Первый и семейный автомобиль» полностью исчерпали свои ресурсы
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В 2018 году госпрограммы «Первый и семейный автомобиль» полностью исчерпали свои ресурсы 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно последней информации, за первые 4-е месяца этого года в рамках программы стимулирования спроса «Первый и семейный автомобиль» было распродано 85940 новеньких машин.
Этот показатель соответствует запланированному в 86000 единиц. Следовательно задачи госпрограммы в этом году полностью выполнены и прекращают свою работу.
По имеющимся данным, в период январь-апрель текущего года рост российского авторынка составил 20,5%. Безусловно свою положительную роль в обсуждаемом процессе сыграла и программа стимулирования.
Теперь, когда годовой запас исчерпан, некоторые аналитики авторынка прогнозируют обвал последнего к уровню 2013-16 г.г.
В тоже время есть такие специалисты, которые считают, что кризис авторынка Российской Федерации уже пройден. Что настал момент, когда государственные «вливания» могут только навредить, посредством снижения инициативности автопроизводителей.
Также хорошим стимулом может стать рекомендованная руководством страны более глубокая локализация производства зарубежных автомоделей.
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