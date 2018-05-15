Минпромторг завершает льготное автокредитование

Москва, 15 мая — «Вести. Экономика». Минпромторг РФ объявило о завершении программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Продажи автомобилей в РФ растут 14-й месяц подряд после 4-х лет падения и уже нет необходимости в господдержки спроса.

Госпрограммы льготного кредитования действовали в РФ с 2013 г. и несколько раз продлевались.

"За четыре месяца 2018 г. реализации программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на льготных условиях продано 85,940 тыс.. автомобилей, таким образом, установленный на 2018 г. целевой показатель в 80,6 тыс. автомобилей достигнут и программы успешно завершаются", — отмечается в пресс-релизе Минпромторга.

Совокупный эффект от реализации программ в 2018 г. составил более 106 тыс. автомобилей, в том числе: 20 тыс. автомобилей по программе льготного лизинга, 47 тыс. автомобилей по программе «Семейный автомобиль» и 39 тыс. единиц техники по программе «Первый автомобиль». Таким образом, каждый 5 автомобиль в Российской Федерации был реализован в рамках государственных программ стимулирования спроса.

"Первый автомобиль" и «Семейный автомобиль» действовали с 1 января 2018 г. и предполагали предоставление определенным категориям заемщиков скидки в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.

Пока продолжает действовать особая программа для жителей Дальневосточного Федерального округа, запущенная 11 апреля 2018 г. и предполагающая скидку 25% при покупке новых автомобилей российского производства. В апреле для повышения доступности новых автомобилей, оснащенных системой ГЛОНАСС, для жителей Дальневосточного федерального округа Минпромторгом России с 11 апреля 2018 г. была увеличена скидка с 10% до 25%. Это мера поможет достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и популярных на Дальнем востоке импортных бывших в употреблении автомобилей.

Российский рынок легковых автомобилей в 2018 г. продолжит рост второй год подряд: продажи увеличатся на 11%, сообщается в исследовании PWC. Рынок будет уверенно расти на 8% в среднем в ближайшие 5 лет, и продажи превысят 2 трлн руб. и 2 млн машин, прогнозируют эксперты.

Объем рынка легковых автомобилей в Российской Федерации в 2012 г. достиг рекорда в истории российского автопрома — 2,8 млн штук, а в 2017 г. продано лишь 1,51 млн штук.

"Объем рынка легковых автомобилей в 2020 г. составит 1,72 млн штук, в 2025 г. — 2,23 млн штук, что меньше исторически максимального значения 2012 г. ", — отмечается в утвержденной правительством стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 г.

Как сообщали «Вести. Экономика», в 2017 г. после четырех лет падения продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России выросли на 11,9% (на 170 тыс. машин) до 1,596 млн Продажи кроссоверов росли почти в 2 раза быстрее.