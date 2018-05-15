В России отменяют скидки на новые автомобили

Банки и дистрибуторы останавливают действие программ господдержки по всей стране, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Минпромторга

В настоящее время скидки уже отменены в Центральной России, однако продолжают действовать на Дальнем Востоке — но и там выделенные на поддержку средства практически исчерпаны. По данным издания, к концу апреля было потрачено 7 млрд рублей из 7,5 млрд О продлении программ участникам рынка ничего не известно.

Напомним, программы начали действовать 1 января 2018 года — за четыре месяца было реализовано 85,9 тыс. машин при целевом показателе в 80,6 тыс. авто. Из них 47 тыс. пришлось на программу «Семейный автомобиль» и 39 тыс. — на «Первый автомобиль».

Ожидается, что после завершения программ темпы роста рынка снизятся, но не критично. Так, например, по итогам первого квартала по программам было продано лишь 16% новых машин из общего числа реализованных на рынке.

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