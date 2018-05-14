В России завершились программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Государственные программы стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» завершились в связи с достижением установленного на 2018 год целевого показателя, сообщает пресс-служба Минпромторга России

За четыре месяцы реализации программ на льготных условиях продано 85,94 тыс. автомобилей, тогда как целевой показатель, установленный на этот год, составил 80,6 тыс. автомобилей.

Отмечается, что с января по апрель 2018 года рынок легких и легких коммерческих автомобилей в России увеличился более чем на 20,5%, а совокупный объем продаж составил 545 тыс. автомобилей.

«Указанных результатов удалось достичь за счет системного применения комплекса мер государственной поддержки автомобильной промышленности, в том числе за счет реализуемых правительством Российской Федерации адресных программ стимулирования спроса», — говорится в сообщении.

В целом за указанный период общий объем автомобилей, реализованных в рамках госпрограмм стимулирования спроса, превысил 106 тыс. автомобилей, из них — 20 тыс. автомобилей по программе льготного лизинга, 47 тыс. автомобилей по программе «Семейный автомобиль» и 39 тыс. автомобилей по программе «Первый автомобиль».

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали с 1 января 2018 года и предполагали скидки в размере 10% от стоимость транспортного средства определенным категориям заемщиков.