Ещё
В России завершились программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России завершились программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: Капитал страны
Государственные программы стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» завершились в связи с достижением установленного на 2018 год целевого показателя, сообщает пресс-служба Минпромторга России.
За четыре месяцы реализации программ на льготных условиях продано 85,94 тыс. автомобилей, тогда как целевой показатель, установленный на этот год, составил 80,6 тыс. автомобилей.
Отмечается, что с января по апрель 2018 года рынок легких и легких коммерческих автомобилей в России увеличился более чем на 20,5%, а совокупный объем продаж составил 545 тыс. автомобилей.
«Указанных результатов удалось достичь за счет системного применения комплекса мер государственной поддержки автомобильной промышленности, в том числе за счет реализуемых правительством Российской Федерации адресных программ стимулирования спроса», — говорится в сообщении.
В целом за указанный период общий объем автомобилей, реализованных в рамках госпрограмм стимулирования спроса, превысил 106 тыс. автомобилей, из них — 20 тыс. автомобилей по программе льготного лизинга, 47 тыс. автомобилей по программе «Семейный автомобиль» и 39 тыс. автомобилей по программе «Первый автомобиль».
Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали с 1 января 2018 года и предполагали скидки в размере 10% от стоимость транспортного средства определенным категориям заемщиков.
Rambler News Service: последние новости
Hyundai Motor увеличила продажи в России в апреле на 16% благодаря Solaris и Creta Количество ДТП с детьми в Казани снизилось на 20% за четыре месяца Renault увеличила продажи автомобилей в России в апреле на 3%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первое видео проезда по Крымскому мосту91
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍43
ГИБДД открыла «охоту» на дачников3
Господдержка автопрома завершается
Россиян предупредили о росте цен на бензин783
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение