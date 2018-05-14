Ещё
Дубайская полиция перейдет на беспилотники к 2020 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дубайская полиция перейдет на беспилотники к 2020 году 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Дубайская полиция уже через полтора года может обзавестись первыми беспилотными автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба компании Acacus Technologies — местной фирмы, специализирующейся а интеграции технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в автомобили.
Полиция Дубая подписала меморандум о взаимопонимании с Acacus Technologies. Сообщается, что беспилотники будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. В ходе первой фазы проекта проведут установку камер и видеоанализатора параметров транспортного потока.
После этого в автомобили встроят функции отслеживания, обнаружения и другие опции беспилотных транспортных средств. В эксплуатацию первые машины поступят к 2020 году.
В 2017 году Acacus Technologies продемонстрировала свои первые наработки на выставке GITEX и выиграла приз в размере 100 000 долларов. Первый проект компании предусматривал создание беспилотных автомобилей для служб доставки. Читайте статью на QutoЧитайте также:Инвалидов на колясках с двигателем перестанут считать водителямиГИБДД отказали в праве проверки жилетов водителейСотрудникам ДПС возвращают уличные «будки»
Quto.ru: последние новости
Штраф за 10 секунд: в Москве запустили новые «камеры-терминаторы» Какие «праворульки» предпочитают россияне Видео: Трамвай-разрушитель снес несколько машин в Казани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Господдержка автопрома завершается7
ГИБДД открыла «охоту» на дачников4
Первое видео проезда по Крымскому мосту91
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍45
Россиян предупредили о росте цен на бензин785
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение