Дубайская полиция перейдет на беспилотники к 2020 году

Дубайская полиция уже через полтора года может обзавестись первыми беспилотными автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба компании Acacus Technologies — местной фирмы, специализирующейся а интеграции технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в автомобили.

Полиция Дубая подписала меморандум о взаимопонимании с Acacus Technologies. Сообщается, что беспилотники будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. В ходе первой фазы проекта проведут установку камер и видеоанализатора параметров транспортного потока.

После этого в автомобили встроят функции отслеживания, обнаружения и другие опции беспилотных транспортных средств. В эксплуатацию первые машины поступят к 2020 году.