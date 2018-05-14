Дубайская полиция перейдет на беспилотники к 2020 году 

Дубайская полиция уже через полтора года может обзавестись первыми беспилотными автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба компании Acacus Technologies — местной фирмы, специализирующейся а интеграции технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в автомобили.
Полиция Дубая подписала меморандум о взаимопонимании с Acacus Technologies. Сообщается, что беспилотники будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. В ходе первой фазы проекта проведут установку камер и видеоанализатора параметров транспортного потока.
После этого в автомобили встроят функции отслеживания, обнаружения и другие опции беспилотных транспортных средств. В эксплуатацию первые машины поступят к 2020 году.
В 2017 году Acacus Technologies продемонстрировала свои первые наработки на выставке GITEX и выиграла приз в размере 100 000 долларов. Первый проект компании предусматривал создание беспилотных автомобилей для служб доставки. Читайте статью на QutoЧитайте также:Инвалидов на колясках с двигателем перестанут считать водителямиГИБДД отказали в праве проверки жилетов водителейСотрудникам ДПС возвращают уличные «будки»