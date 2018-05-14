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Россияне стали покупать больше дизельных автомобилей
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Россияне стали покупать больше дизельных автомобилей 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Подведены итоги продаж дизельных автомобилей в нашей стране.
В период с января по март на российском рынке было продано 30,3 тысячи новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, информирует аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на собственную статистику.
С таким объемом продаж доля дизельных автомобилей на рынке составляет 8,3%. Кстати, в первом квартале прошлого года этот показатель составлял 7%. Таким образом, в этом году показатель вырос на 1,3 процентных пункта.
Аналитики агентства отмечают, что доля машин с дизельными двигателями выросла в I квартале намного существеннее, чем российский рынок новых «легковушек» в целом. Рост продаж машин с дизелями составил 45%, а рынка только 23%.
Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал о продажах новых легковых автомобилей на российском рынке в апреле. Он вырос на 17,6%, тогда как месяце ранее этот показатель составлял 13,9%. Всего в прошлом месяце было реализовано 152 452 автомобиля.
По материалам: www.kolesa.ru
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