Программы Первый автомобиль и Семейный автомобиль подходят к концу в РФ

В профильном ведомстве заявили о том, что меры государственной поддержки достигли целевых показателей и банки, и дистрибьюторы по всей стране уже приступили к остановке действия таких популярных программ, как Первый автомобиль и Семейный автомобиль. Будет ли продлеваться господдержка этих проектов — пока неизвестно, что заложенная сумма на реализацию программ уже практически полностью исчерпана.

По словам чиновников, в Центральных регионах страны эти две программы уже не действуют. А вот на Дальней Востоке программы всё ещё доступны, однако они не пользуются там большой популярностью, так как водители предпочитают приобретать поддержанные автомобили из-за границы.

Всего в этом году было выделено семь с половиной миллиардов рублей на поддержку спроса населения на новые авто, и из них было потрачено уже семь миллиардов. Согласно официальной статистике, с начала года было реализовано почти восемьдесят шесть тысяч автомобилей в рамках программ господдержки, тогда как чиновники установили для себя показатель в восемьдесят тысяч экземпляров. Напомним, что всего с начала года в России было продано пятьсот сорок пять тысяч триста сорок пять легковых автомобилей. И этот результат на двадцать процентов выше, чем прошлогодний.