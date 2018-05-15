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Программы Первый автомобиль и Семейный автомобиль подходят к концу в РФ
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Программы Первый автомобиль и Семейный автомобиль подходят к концу в РФ 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В профильном ведомстве заявили о том, что меры государственной поддержки достигли целевых показателей и банки, и дистрибьюторы по всей стране уже приступили к остановке действия таких популярных программ, как Первый автомобиль и Семейный автомобиль. Будет ли продлеваться господдержка этих проектов — пока неизвестно, что заложенная сумма на реализацию программ уже практически полностью исчерпана.
По словам чиновников, в Центральных регионах страны эти две программы уже не действуют. А вот на Дальней Востоке программы всё ещё доступны, однако они не пользуются там большой популярностью, так как водители предпочитают приобретать поддержанные автомобили из-за границы.
Всего в этом году было выделено семь с половиной миллиардов рублей на поддержку спроса населения на новые авто, и из них было потрачено уже семь миллиардов. Согласно официальной статистике, с начала года было реализовано почти восемьдесят шесть тысяч автомобилей в рамках программ господдержки, тогда как чиновники установили для себя показатель в восемьдесят тысяч экземпляров. Напомним, что всего с начала года в России было продано пятьсот сорок пять тысяч триста сорок пять легковых автомобилей. И этот результат на двадцать процентов выше, чем прошлогодний.
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