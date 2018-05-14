В России завершаются программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

В России завершается действие программ господдержки автопрома «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Как говорится в сообщении Минпромторга РФ , «за четыре месяца реализации программ на льготных условиях продано 85 940 автомобилей, таким образом, установленный на 2018 год целевой показатель в 80,6 тыс. автомобилей достигнут и программы успешно завершаются».

Напомним, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были активированы в июле 2017 года, а с 1 января 2018 года их действие было возбновлено. Они предполагают предоставление определенным категориям заемщиков (на первый автомобиль или автомобиль для семей с двумя и более детьми) скидки в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, за первые 4 месяца 2018 года российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос более чем на 20,5% — продано 545 тыс. автомобилей. В рамках указанных программ за аналогичный период реализовано более 106 тыс. автомобилей, в том числе: 20 тыс. автомобилей по программе льготного лизинга, 47 тыс. автомобилей по программе «Семейный автомобиль» и 39 тыс. единиц техники по программе «Первый автомобиль». Таким образом, каждый 5 автомобиль в Российской Федерации был реализован в рамках государственных программ стимулирования спроса.

Стоит отметить, что в России продолжает действовать особая программа для жителей Дальнего Востока, запущенная 11 апреля 2018 г. и предполагающая скидку 25% при покупке новых автомобилей российского производства.